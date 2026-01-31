ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж ударя общински съветник на заседание в Беркови...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22198744 www.24chasa.bg

Борисов пред Мерц: "Райнметал" дава мощен тласък за модернизация на армията ни

2944
Борисов и Мерц. Снимка: Фейкбук Бойко Борисов

"С изграждането на новия съвместен завод за експлозиви и снаряди между германския концерн "Райнметал" и България отношенията между нашите две страни навлизат в ново стратегическо измерение."

Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след разговора си канцлера на Германия Фридрих Мерц в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб. Ето какво казва още той:

Проектът ще даде мощен тласък в модернизацията на българската армия, ще стане платформа за трансфер на най-новите технологии в отбранителната индустрия и ще бъдат разкрити над 1000 нови висококвалифицирани работни места. Това заявих по време на разговора си канцлера на Германия Фридрих Мерц в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб. Двамата се обединихме около извода, че новият завод ще бъде от полза за повишаването на отбранителните способности на целия Европейски съюз и ще утвърди страните ни като надеждни партньори в европейската отбранителна индустрия.

Информирах канцлера Мерц, че на предстоящите парламентарни избори в България ГЕРБ ще представи визията си за мащабна модернизация на държавата. По време на кампанията ще запознаем българските граждани и бизнеса с мерките, които предлагаме за ускоряване на икономическия растеж, гарантиране на публичните финанси, привличането на нови инвестиции в сферите на високите технологии, повишаване на доходите и осигуряването на качествено образование и здравеопазване.

По време на разговора подчертах пред канцлера Мерц, че ГЕРБ винаги е координирала политиките си във всички сфери с най-успешните практики на Германия. За нас Германия е стратегически съюзник, водещ икономически партньор и ключов фактор за стабилността и развитието на Европейския съюз. Ще продължим да работим за задълбочаване на двустранното сътрудничество в сферите на икономиката, сигурността, енергетиката и иновациите.

Борисов и Мерц. Снимка: Фейкбук Бойко Борисов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)