Борисов пред Мерц: "Райнметал" дава мощен тласък за модернизация на армията ни

"С изграждането на новия съвместен завод за експлозиви и снаряди между германския концерн "Райнметал" и България отношенията между нашите две страни навлизат в ново стратегическо измерение."

Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след разговора си канцлера на Германия Фридрих Мерц в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб. Ето какво казва още той:

Проектът ще даде мощен тласък в модернизацията на българската армия, ще стане платформа за трансфер на най-новите технологии в отбранителната индустрия и ще бъдат разкрити над 1000 нови висококвалифицирани работни места. Това заявих по време на разговора си канцлера на Германия Фридрих Мерц в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб. Двамата се обединихме около извода, че новият завод ще бъде от полза за повишаването на отбранителните способности на целия Европейски съюз и ще утвърди страните ни като надеждни партньори в европейската отбранителна индустрия.

Информирах канцлера Мерц, че на предстоящите парламентарни избори в България ГЕРБ ще представи визията си за мащабна модернизация на държавата. По време на кампанията ще запознаем българските граждани и бизнеса с мерките, които предлагаме за ускоряване на икономическия растеж, гарантиране на публичните финанси, привличането на нови инвестиции в сферите на високите технологии, повишаване на доходите и осигуряването на качествено образование и здравеопазване.

По време на разговора подчертах пред канцлера Мерц, че ГЕРБ винаги е координирала политиките си във всички сфери с най-успешните практики на Германия. За нас Германия е стратегически съюзник, водещ икономически партньор и ключов фактор за стабилността и развитието на Европейския съюз. Ще продължим да работим за задълбочаване на двустранното сътрудничество в сферите на икономиката, сигурността, енергетиката и иновациите.