Президентът Йотова: Безсмъртният девиз на тракийците „Прощаваме, но не забравяме“ ни учи на мъдрост

Илияна Йотова поздрави Съюза на тракийските дружества в България с провеждането на Общото му отчетно-изборно събрание.

Тракийската кауза обединява поколения българи около паметта за Тракия, за страданията и силата на духа, опазващ националната ни идентичност. И днес безсмъртният девиз на тракийците „Прощаваме, но не забравяме" ни учи на мъдрост.

Това заявява президентът Илияна Йотова в поздравителен адрес по повод провеждането на Общото отчетно-изборно събрание на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България.

Държавният глава благодари за дългогодишното сътрудничество на съюза с председател Красимир Премянов и изразява своята убеденост, че то ще продължи и занапред.

„Оставам вярна на тракийската кауза в търсене на
справедливост", посочва тя.

Президентът Йотова изтъкна активната дейност на Съюза на тракийските дружества в България.

„Съюзът на тракийските дружества зове за памет и
единение във време на разделение, за връщане към българската история, от която векове наред черпим сили. Чрез дейността му се противопоставяме на забравата, на опитите за пренаписване на историята. Съюзът предава на
младите поколения паметта за едни от най-тъжните години за българския народ и за България", подчертава Илияна Йотова.

