Скално свлачище застрашава домове и крайбрежната алея на Ахтопол

2804
Ахтопол. Снимка:Архив

Свлачище застрашава крайбрежната алея на Ахтопол, притеснени са местните жители. Ерозионно явление е установено в четвъртък, когато големи фрагменти от скалите са се откъснали и са паднали в морето.

Случаят е докладван незабавно, а Община Царево е информирала както Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и областния управител на Бургас Владимир Крумов, съобщи БНТ.

Крайбрежната алея на Ахтопол не за пръв път е заплашено от свлачище. Основното притеснение е, че засегнатият участък се намира в непосредствена близост до пешеходната алея и жилищни сгради, което поражда опасения за сигурността на хората и стабилността на постройките над скалния бряг.

От местната администрация заявиха, че следят развитието на ситуацията и ще информират обществеността за предприетите последващи действия.

Ахтопол. Снимка:Архив

