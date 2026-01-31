„Трети март" кани Радев за лидер, влиза в Гинес за най-бързо регистрирана партия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Политическа партия „Трети март" вече е в пълна готовност за участие в предстоящите избори, кани Румен Радев да я оглави и да се регистрира с нея за парламентарния вот.

Регистрацията ни в съда беше осъществена в рекордно кратки срокове благодарение на неуморната и всеотдайна работа на стотици хора от цялата страна, съобщават от партията.

Лидер на "Трети март" е Тихомир Атанасов, който е готов веднага да се оттегли в полза на експрезидента.

В съобщение до медиите оттам разказват, че само за 9 работни дни са успели да извървят целия път – от свикването на инициативен комитет до подготовката и подаването на пакет документи.

Поради тази безпрецедентна бързина взехме решение да кандидатстваме за вписване в Книгата на рекордите на Гинес като най-бързо регистрирана политическа партия, се казва още в съобщението.

В него учредителите на партията потвърждават пълната си подкрепа за ген. Румен Радев и политиката, която той отстоява, както и усилията му за справяне с олигархията, намаляване на неравенствата и постигане на устойчив икономически възход за България".

Те канят Румен Радев да оглави новосъздадената политическа партия „Трети март", като по този начин той "ще има възможност да се яви на предстоящите избори със собствена формация".