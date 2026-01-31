ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж ударя общински съветник на заседание в Беркови...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22199077 www.24chasa.bg

Мъж ударя общински съветник на заседание в Берковица, арестуват го

1936
Полиция СНИМКА: Архив

Гражданин на Берковица е задържан за 24 часа в полицията, тъй като ударил общински съветник по време на сесия на Общинския съвет в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

На видеозаписа от заседанието на Общинския съвет, проведено снощи, се вижда как гражданинът и бивш кандидат за кмет на Берковица Георги Ганов (57 г.) напада общинския съветник от партия „Възраждане" Милован Жан Панталеев (37г.), който си седи на мястото по време на заседанието. Преди това Ганов, който присъства на заседанието на Общинския съвет като гост, взема думата в последната точка „разни" и коментира действия на Панталеев и партията, към която той принадлежи. В един момент тръгва към мястото, на което заседават общинските съветници, насочва се към Панталеев, удря го и започва да го бута, пише БТА.

От полицията съобщават, че по време на заседанието гражданинът е ударил с длан по тила общинския съветник, и го е притиснал към бюрото, като това е станало пред очите на всички присъстващи на заседанието общински съветници, общински служители, кмета на Берковица и граждани.

Извършителят е задържан, по случая е образувано досъдебно производство по член 131 от Наказателния кодекс, а от присъстващите са снети свидетелски показания, иззети за видеозаписите от заседанието, уточняват от полицейската дирекция в Монтана. Оттам заявяват, че подобен случай в общинските съвети в региона не е имало в близките години.

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)