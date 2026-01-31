Уволниха пловдивски чиновник, отчитал проверки на несъществуващи автобуси

Засекли неверните данни чрез GPS системата на "Организация и контрол на транспорта"

Служител в пловдивското общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта" е уволнен, след бил засечен да отчита проверки на градски автобуси, които по същото време не са били в движение или изобщо не съществуват в регистрите.

Той трябвало да следи за спазването на разписанията, но засечка чрез GPS системата на предприятието показала фрапантни разминавания с действителността. Неверните данни са установени в отчетите му за свършеното в началото на юли 2024 г. Отделно си позволил грубо отношение към колегите на среща в предприятието, прикрил и отсъствието от работа на служителка пред прекия си началник.

Той обжалвал уволнението си, но не се явил в Районния съд в Пловдив, не изпратил и свой адвокат. Така решението е взето в негово отсъствие и гласи, че заповедта за прекратяването на трудовия договор е законосъобразна. То е окончателно.