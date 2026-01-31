ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Любомир Стойков: Благодарение на гении като ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22199143 www.24chasa.bg

Уволниха пловдивски чиновник, отчитал проверки на несъществуващи автобуси

Ваня Драганова

[email protected]

5240
Автобус от градския транспорт на Пловдив

Засекли неверните данни чрез GPS системата на "Организация и контрол на транспорта"

Служител в пловдивското общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта" е уволнен, след бил засечен да отчита проверки на градски автобуси, които по същото време не са били в движение или изобщо не съществуват в регистрите.

Той трябвало да следи за спазването на разписанията, но засечка чрез GPS системата на предприятието показала фрапантни разминавания с действителността. Неверните данни са установени в отчетите му за свършеното в началото на юли 2024 г. Отделно си позволил грубо отношение към колегите на среща в предприятието, прикрил и отсъствието от работа на служителка пред прекия си началник. 

Той обжалвал уволнението си, но не се явил в Районния съд в Пловдив, не изпратил и свой адвокат. Така решението е взето в негово отсъствие и гласи, че заповедта за прекратяването на трудовия договор е законосъобразна. То е окончателно. 

Автобус от градския транспорт на Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)