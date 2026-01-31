ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриват център за безплатна правна помощ в Карлово

24 часа Пловдив онлайн

Консултации ще получават граждани с доходи под прага на бедност и от съседните общини Калофер и Сопот

Регионален център за безплатна правна помощ и консултиране ще бъде открит в Карлово. Това съобщи правосъдният министър в оставка Георги Георгиев и благодари на кмета на Карлово Емил Кабаиванов и на Общинския съвет, предоставили безвъзмездно необходимото помещение.

То ще се се стопанисва от Адвокатската колегия в Пловдив и по искане на нейния председател Пламен Бонев ще бъде ремонтирано със средства, отпуснати от Висшият адвокатски съвет.

"Това ще е петият регионален център за безплатна правна помощ, който ще открием през последните 12 месеца, след тези в Русе, Бургас, Велико Търново и Добрич. Безплатни консултации ще получават граждани с доходи под прага на бедност на територията на общините Карлово, Калофер и Сопот. Ще се предоставя правна помощ и на пострадали от домашно насилие. При необходимост от издаване на заповед за незабавна защита Националното бюро за правна помощ назначава консултиращият адвокат, който да продължи работата си и в съдебно производство", обясни министър Георгиев.

Регионалният център за консултиране в Карлово ще е третият на територията на областта след вече функциониращите в Пловдив и Асеновград.

