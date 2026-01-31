Павел баня е домакин на международни конференции по вертебрология и спинална хирургия

За трета поредна година Павел баня събира лекари клиницисти от близо и далеч, участници в III-та Международна конференция по вертебрология и VII-ма Международна конференция по спинална хирургия, съобщават от общината.

Медицински специалисти от страната и чужбина се събраха в залата на НЧ "Напред - 1903", за да обсъдят новите възможности, които развитието на медицината и технологиите предлагат.

Конференцията бе открита от вертибролога д-р Йордан Гечев, а от името на кмета Иса Бесоолу приветствие прочете зам.-кмета на община Павел баня Радка Иванова.

"Радвам се, че именно в нашата Павел баня - сърцето на балнеологията в България, сте пристигнали всички вие - водещи специалисти, изследователи и практици, посветени на здравето на гръбначния стълб и развитието на съвременните диагностични и лечебни подходи. Нашата страна има нужда от вас и вашия опит. Затова съм убедена, че конференции като тези са не само място за обмяна на опит, знания и научни постижения, но и за създаване на професионални партньорства с перспектива. Вярвам, че и тази година форумите ще бъдат едно от най-значимите и мащабни събития по медицина в страната.

Пожелавам на всички ви ползотворна работа и вдъхновяващи научни дебати, изпълнени с много идеи и професионални успехи!", с тези думи Радка Иванова се обърна към присъстващите в залата на читалището.

Третата Международна конференция по вертебрология и VII-мата Международна конференция по спинална хирургия ще продължат до неделя. Очаква се да участват над 250 водещи лектори и специалисти от страната и чужбина и да бъдат изнесени над 50 научни доклада и съобщения.