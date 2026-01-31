ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Любомир Стойков: Благодарение на гении като ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22199405 www.24chasa.bg

Бербатов празнува с топка на плажа рождения си ден (Видео)

2400

Димитър Бербатов отпразнува на плажа рождения си ден, който беше вчера. Голмайстор №1 в историята на националния отбор прекара празника на топло с топка в крака. "Празнуването на рождения ми ден", пише Бербатов, който стана на 45 години.

"Все още влюбен в топката на 45. Когато тренирате в пясъка така, координацията ви ще бъде предизвикана - баланс, двигателни умения за контрол на топката, смяна на посоката, бърза реакция, технически умения и докосването ви ще бъдат тествани... но ще се справите,ако сте постоянни", казва още звездата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)