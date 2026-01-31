Бербатов празнува с топка на плажа рождения си ден (Видео)

Димитър Бербатов отпразнува на плажа рождения си ден, който беше вчера. Голмайстор №1 в историята на националния отбор прекара празника на топло с топка в крака. "Празнуването на рождения ми ден", пише Бербатов, който стана на 45 години.

"Все още влюбен в топката на 45. Когато тренирате в пясъка така, координацията ви ще бъде предизвикана - баланс, двигателни умения за контрол на топката, смяна на посоката, бърза реакция, технически умения и докосването ви ще бъдат тествани... но ще се справите,ако сте постоянни", казва още звездата.