Боят на общинската сесия в Берковица с въпроси към "Възраждане"/"Заяждане"

Бурни пререкания, обиди и тежки обвинения са предшествали боя по време на редовната сесия на общинския съвет в Берковица в петък, за който "24 часа" съобщи.

Наблюдател на сесията удари съветник, а полицията го арестува. За скандала от вчера говорят всички в града под връх Ком. От полицейската дирекция в Монтана коментират, че подобни стълкновения в общинските съвети в региона не е имало от доста години.

Нападателят е 57-годишният организатор на протести, кандидат за политик и кмет Георги Ганов, а пострадалият е 37-годишният общински съветник и местен лидер на "Възраждане" Милован Жан Панталеев.

Съветникът влязъл в спор с гражданина, който присъствал на заседанието като наблюдател. Словесният сблъсък между двамата ескалирал, стигнали до бурни пререкания.

От видеозаписа от заседанието на Общинския съвет се вижда как Ганов напада Панталеев, който си седи на мястото.

Ганов, който присъства като гост на заседанието, взима думата в последната точка „разни" и коментира действия на Панталеев и партия „Възраждане". В един момент се насочва към Панталеев, удря го и започва да го бута.

От полицията съобщават, че го е ударил с длан по тила и го е притиснал към бюрото. Това става пред очите на всички присъстващи. След сигнал на тел.112 в залата пристигнат и задържат Ганов.

Свидетели разказват, че Ганов задал въпрос към съветниците от партия "Възраждане", като я нарекъл "Заяждане". Поводът било посещение в 3. ОУ "Иван Вазов" в града на 21 януари. Там общинските съветници Милован Панталеев и Зоя Иванова заснели клип, свързан с проблеми с изграждането на физкултурния салон. Без разрешение на директорката те влезли в двора на учебното заведение, за да проверят нередностите в продължаващия ремонт.

Ганов пък работи на обекта и според него Панталеев го е нарекъл измамник, използвал и други обидни думи.

От видео, споделено в социалната мрежа, се вижда, че подразнен от гримасите и непрекъснатите реплики на съветника, Ганов тръгва към него, започва да го тегли и бута, като го държи за връхната дреха. Спират го съветниците Калин Статков и Зоя Иванова.

След стълкновението сесията е прекратена. Малко след това Калин Статков е подал оставка.

"Това мое решение е продиктувано от процеси, които за съжаление се превърнаха в практика в Община Берковица – грозни лични нападки, преследване на тесни политически цели, неуважение към институцията кмет и Общински съвет, лични интереси, които по никакъв начин не допринасят за развитието на града ни и не вещаят добро бъдеще за Берковица. Оставам изцяло отговорен и признателен към хората, които са ми гласували доверие. Убеден съм, че извън Общинският съвет ще мога да бъда дори по-полезен за нашият град, като насоча усилията си към развитието на туризма, спорта в града, както и към други обществени дейности, които са несъвместими със сегашният начин на работа на Общински съвет и моята дейност там", се казва в позицията на Статков.

Милован Жан Панталеев не за първи път е бит на заседание на общинския съвет. През 2021 г. той влезе в спор със свой колега, вследствие на което се озова с комоцио в болница.