След две години отново започва да работи отделението по ортопедия в ловешката болница

От 1 февруари се възстановява дейността на Отделението по ортопедия и травматология в Многопрофилната болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов" в Ловеч. То не работеше повече от две години поради липса на персонал.

Това съобщи д-р Константин Гърневски, председател на Съвета на директорите на лечебното заведение, предава БТА.

По думите му вече има подписани договори с нужните специалисти.

„Броят им е достатъчен, за да открие отделението и да има непрекъснат процес на работа. Обезпечени сме и с медицински сестри и санитари", добави директорът на болницата Виктор Таслаков.

„До този момент градът е разполагал с работеща ортопедия допреди две-три години. Ние ще доведем лекари от другаде, за да може ортопедията в болницата да работи", посочи д-р Гърневски.

По думите му болницата има над хиляда транспорта за година до Плевен, София и други места с травматични пациенти. „Това са милиони левове, които отиват другаде, а не в ловешката болница", каза д-р Гърневски.

От 1 март в болницата се очаква да дойдат и специализанти, сред които чужденци, които са завършили в България.

„В момента имаме трима назначени лекари от Индия – двама са в Спешно отделение и един в Инфекциозно отделение. Чакаме още двама специализанти за Отделението по ортопедия и травматология, двама – за Отделението по акушерство и гинекология и един за Хирургично отделение", заяви Таслаков.

По думите от 1 март ще специализират в болницата и двама португалци – единият по ендокринология, а другият - хирургия.

Търсят се все още специалисти за очно, както и за родилно отделение.