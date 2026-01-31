Измръзналият Георги бере душа в пловдивска болница. Кметът на селото: Пълна трагедия!

Никой не заслужава такава съдба, за едно куче вкарват в затвора, а тук става дума за човек, коментират в Голям чардак, откъдето е несретникът

Трети ден продължава борбата на лекарите в УМБАЛ "Пловдив" да спасят 59-годишния Георги Тодоров, приет преди дни в изключително тежко състояние. "Засега е жив", заявиха медици пред "24 часа", но не се наемат да дават прогнози.

Както съобщихме, самотникът от село Голям чардак е бил приет с измръзнали почернели крака и остра бъбречна недостатъчност. Правили са му обдишване, тъй като буквално и спирал да диша, а след това е интубиран в ОАРИЛ.

"Живи мощи е. Има-няма 40 килограма. Толкова изоставен пациент отдавна не сме имали", признават от лечебното заведение. Човекът е бил докаран без документи и с помощта на полицията са успели да го идентифицират.

"Не е за говорене, толкова е изоставен" - така жители на Голям чардак, община Съединение, коментират живота на Георги. Бил абсолютен самотник, нямал никакви близки. Никой не му отварял вратата. Получавал минимална пенсия по болест. Преди година-две си отишла майка му.

В кметството на селото успели да установят, че Георги имал вуйчо в село Маноле и позвънили, но не се обадил той, а децата му и заявили, че не ги интересува техният роднина.

"Георги няма абсолютно нищо. Пълна трагедия. Никой не заслужава такава съдба. За едно куче вкарват в затвора, а тук става дума за човек. Дано има късмет да се закрепи", коментира кметът на Голям чардак Йордан Гевезов.