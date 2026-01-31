Борисов: Вече сме на масата, на която се вземат решенията в ЕС

България вече е на масата, на която се вземат решенията в Европейския съюз. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на срещата на върха на ЕНП.

"В Загреб благодарих на всички колеги за помощта им за приемането на България в Еврозоната и Шенген - пише още Борисов. - България вече е на масата, на която се вземат решенията. Участието ни във всички лидерски формати в ЕС разкрива още по-големи възможности пред страната ни. Интересът към България е огромен. Страната ни е надежден и предсказуем партньор в рамките на ЕС и НАТО.

С колегите от ЕНП дискутираме втори пореден ден как да намалим административния натиск и бюрокрацията в Европейския съюз, как да ускорим иновациите и да разширим търговските възможности пред Съюза."