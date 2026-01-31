ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Илияна Йотова похвали съжителството на модерн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22199686 www.24chasa.bg

1,3 млн. евро за преустройство на Дома за стари хора в Гоце Делчев

Тони Маскръчка

1092
1,3 млн. евро за преустройство на дома за стари хора в Гоце Делчев.

Близо 1,3 млн. евро ще бъдат вложени в ремонт и преустройство на Дома за стари хора в Гоце Делчев. Парите са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта е привеждането на материалната база на съществуващата услуга в пълно съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги, приложими към специализираната среда на услугата резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания. 

Ще бъдат извършени строителни дейности и закупуване на оборудване и обзавеждане, отговарящо на съвременните изисквания за енергийна ефективност.

1,3 млн. евро за преустройство на дома за стари хора в Гоце Делчев.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)