1,3 млн. евро за преустройство на дома за стари хора в Гоце Делчев.

Близо 1,3 млн. евро ще бъдат вложени в ремонт и преустройство на Дома за стари хора в Гоце Делчев. Парите са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта е привеждането на материалната база на съществуващата услуга в пълно съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги, приложими към специализираната среда на услугата резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания.

Ще бъдат извършени строителни дейности и закупуване на оборудване и обзавеждане, отговарящо на съвременните изисквания за енергийна ефективност.