Търсят се учители, продавачи, шивачи в Добричко

Продължават да се търсят учители в бюрата по труда в област Добрич, сочат всекидневните им справки.

След най-често търсените са учители по математика, физика, информационни технологии, чужди езици –

английски, испански и др., както и учители със специалности за паралелки в професионални гимназии.

Обявените места за „Колеж Добрич", който е към е към Шуменския университет, в специалносттите за обучение по начална педагогика, начална педагока с чужд език, начална педагика с информационни технологии винаги се запълват. В област Добрич няма дефицит на на начални учители.

Но по-трудно се намират учители по математика,

информационни технологии, философия за прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение", каза дългогодишният преподавател в колежа Камелия Койчева.

През декември м. г. в бюрата по труда в областта са заявени 91 работни места на първичния пазар на труда. Преработващата промишленост продължава да бъде водеща по брой обявени работни места, като предлага 23 позиции за машинни оператори, опаковачи, технически специалисти,

работници в консервна фабрика, шивачи, моделиер и контрольор качество в производството на облекло.

Търсенето на търговски работници също

остава високо, с 16 обявени работни места за продавачи, касиери и обслужващ персонал. В държавното управление са обявени 18 работни места за лични и социални асистенти и изпълнители, а в образованието се търсят 9 учители и образователен медиатор по различни предмети.

В сферата на хотелиерството са обявени 9 работни места за готвачи.

Продължават да се търсят медицински специалисти - 9 обявени работни места. Единични обявени бройки има в сферата на транспорта за шофьор, технически изпълнител в строителството и консултанти във финансово-застрахователни дружества.