СГС отказа регистрация на партия "Трети март"

Снимка: Архив

Софийският градски съд отказа регистрация на партия "Трети март". Решението е от 30 януари, петък, съобщиха  от институцията. Основната причина за отказ е в декларациите на учредителите.

По делото били предоставени 616 декларации за индивидуално членство. Те обаче били без дати и не можели да обусловят извод, че учредителното събрание е проведено съгласно закона.

"Липсата на поставени дати в декларациите прави неясен конкретния момент на извършване на волеизявлението и препятства преценка дали към датата на провеждане на учредителното събрание съответните членове-учредители  притежават необходимите качества и дали са налице обстоятелствата, относими за индивидуално членство на декларатора - гражданство, избирателни права съгласно българското законодателство, нечленуване в друга политическа партия, липса на законова забрана за партийно членство и други подобни", посочна съдия Валерия Братоева.

Решението може да се обжалва пред ВКС. Партията "Трети март" стана известна с това, че нейният лидер помоли бившия президент Румен Радев да им стане неформален лидер, а самият Радев обясни, че няма нищо общо с формацията. 

