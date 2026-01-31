Откриха мъртва изчезналата в Баня край Карлово жена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изчезналата на 22 януари т. г. 80-годишна жена от Баня край Карлово е открита мъртва. Това съобщи в социалните мрежи синът й, който живее в Кипър, но се върна спешно у нас, след като разбра, че майка му е в неизвестност. За последно тя е говорила с него по телефона към 21 часа миналия четвъртък.

"Нека Бог да успокои душата й и благодаря на всички, които помогнаха за издирването й", написа той в социалните мрежи.

Слободка Томанова, наричана от хората в града Свободана, се е придвижвала трудно, с помощта на колело, което бутала. Тялото й е открито в дере, предстои аутопсия.