Общинско предприятие"Чистота" ще поеме метенето и миенето на улиците в Пазарджик от утре

От 1 февруари метенето и миенето на улиците в Пазарджик се поема изцяло от Общинското предприятие „Чистота", а от 1 март – и сметосъбирането, и сметоизвозването, но тази дейност ще бъде поета от общинската фирма поетапно. В тази връзка с двете сметопочистващи фирми се подписват нови договори, процедурата е чрез пряко договаряне, като вчера бяха отворени офертите им. Това обясни кметът на общината Петър Куленски по време на последното заседание на ОбС.

До края на март в общината ще бъдат доставени всички 1200 контейнера, 3000 кофи и 28 машини и техника.

„От 1 март започваме разполагане на контейнерите и те ще бъдат обслужвани от камионите на ОП „Чистота". С пристигането на техниката ще наемаме и водачи на машините. Дневно до 40 контейнера ще можем да обхванем, т.е . ще са ни необходими 30 дни за поетапно поставяне на контейнерите и поетапно тяхното обслужване. Когато поемеме почистването по даден маршрут, то ще отпадне от задължение на съответната фирма, която до момента извършва дейността", обясни още кметът.