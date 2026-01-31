ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тежка катастрофа на пътя София – Самоков, пренасочиха движението по обходен маршрут (Обновена)

Снимка: Архив

Тежка катастрофа между два леки автомобила стана на пътя София - Самоков. Пътният инцидент се е случил под моста за село Долни Окол, в посока Самоков, съобщи Нова тв 

Веднага е била изпратена линейка от филиала на Спешна помощ в Самоков. Пострадали са двама души от сръбско семейство, дошло от Белград: 61-годишна жена и 63-годишен мъж. Спешен екип ги транспортира в „Пирогов". С наранявания е и 50-годишен българин, който е откаран в УМБАЛ „Света Анна". Тримата са с коремни и гръдни травми.

Временно движението по пътя София – Самоков при км 61 е ограничено в двете посоки заради катастрофата, съобшиха пък от АПИ.

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут: Самоков – Белчински бани – Ковачевци – Железница – Бистрица – София и обратно.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Архив

