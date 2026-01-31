Проф. Ваня Добрева: България има нужда от лява партия

Членът на Националния съвет на БСП проф. Ваня Добрева изрази в студиото на „Офанзива с Любо Отнянов" по Нова нюз сериозни опасения, че предстоящият конгрес на БСП може да задълбочи разделението в партията, вместо да даде отговори на натрупаните проблеми.

По думите ѝ конгресът е необходим, но само ако има „много ясен мандат". Добрева обясни, че е гласувала против провеждането му преди изборите, тъй като основният акцент се измества към лидерския въпрос.

Проф. Добрева беше категорична, че БСП е допуснала сериозни политически грешки, една от които е подкрепата за ускореното присъединяване на България към еврозоната: „Факт е, че в момента сме в ситуация на изключително поскъпване и хората не живеят добре", каза тя.

Като втора голяма грешка на БСП проф. Добрева посочи вътрешнопартийния модел на управление. Според нея партията постепенно се е превърнала в „чисто парламентарна", загубвайки връзката си със структурите, експертите и симпатизантите.

Добрева беше категорична, че смяната на председателя сама по себе си няма да реши кризата. „Нов председател няма да реши този въпрос, ако ние нямаме ясен отговор какво трябва да прави лявата партия в България", заяви тя. Според нея БСП трябва ясно да формулира визията си за страната и за мястото ѝ в Европейския съюз, който по думите ѝ се намира в икономическа и ценностна криза.