Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик, Радев е с неясни позиции

„Борисов може да се върти като пумпал – може да прави „Турски поток", т.е. „Руски поток", след това да се прави на евроатлантик. Може да подпише Борда за мир с Орбан и след това да се снима с канцлера Мерц, докато се кълне в европейското единство. Но и Европа, и българските граждани виждат ясно, че ГЕРБ загуби европейския си облик." Това заяви съпредседателят на „Да, България" Божидар Божанов в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз, по повод изявленията на Борисов от Загреб, където се провежда среща на Европейската народна партия.

Той коментира и вчерашното интервю на Румен Радев в "Панорама" по БНТ: „Все още не чуваме достатъчно ясни позиции от Румен Радев. Повечето изказвания са такива, че да се харесат на максимално много хора – без всъщност да се заема конкретна позиция. Трудно, например, олигархията може да се бори само със слогани, въпросът е в конкретиката. От години ние показваме реални действия в тази посока".

„В тази кампания ще продължаваме да заявяваме много ясно къде стоим. Ние сме тези, които ще гарантират, че България ще бъде в сърцето, а не в периферията на Европа", допълни Божанов.

Според народния представител, всички кандидат служебни премиери, с изключение на Андрей Гюров, са видимо свързани с желанията на Пеевски. „Решението ще бъде на президента Йотова, но който и да бъде избран, той или тя следва сам, без никакви условия, да избере своя състав на Министерски съвет", съобщават от партията.

Лидерът на „Да, България" заяви, че същинските преговори с Продължаваме Промяната не са стартирали, но подчерта, че Националният съвет на „Да, България" е направил предложение в листите за кандидат-депутатите да няма „ваши и наши". „Вместо партийни квоти, да заложим на хора, които могат да привличат подкрепа, хора с опит и ясни каузи. Листите са инструмент, с който да покажем кои сме и за какви приоритети се борим", категоричен беше Божанов.