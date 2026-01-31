Интензивен е трафикът на "Капитан Андреево"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата с Турция "Капитан Андреево", съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични пунктове и преходи е към 18:00 ч. тази вечер.

На границата с Гърция от 20 януари през граничния преход „Рудозем" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград", пише БТА.

На граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония от 21:00 ч. на 29 януари нормалното преминаване през ГКПП е възстановено. Леки, товарни автомобили и автобуси преминават без ограничения.

На границата със Сърбия от 6:00 ч. вчера е възстановено движението на товарни автомобили на всички гранични пунктове с България.

Нормален е трафикът на всички гранични преходи с Румъния.