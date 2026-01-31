ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уиткоф: Конструктивни бяха разговорите между делег...

Блъснат от кола в Асеновград моторист също имал вина за смъртта си, движел се с 91 км/час

Ваня Драганова

[email protected]

2272
Бившият военен Васил Василев призна изцяло вината си за тежкия пътен инцидент. Снимка: Ваня Драганова

 Водачът о. р. подполк. Васил Василев почти нямал нарушения за 50 г. зад волана

Мотористът Мохамед Халил, който загина на 13 юли м. г. в Асеновград, след като го блъсна кола, също има вина за катастрофата, защото се движел с 91 км/час при ограничение от 50. Това става ясно от мотивите към условната присъда от 1 година на водача на автомобила - бившия военен о. р. подполк. Васил Василев, произнесена от Окръжния съд в Пловдив. 

Василев призна вината си и заяви, че в деня на инцидента е получил доживотна присъда, "която нито се заменя, нито се изтрива". Около 7,30 часа на фаталната дата той и съпругата му пътували по бул. "България" в посока изхода за Пловдив. На кръстовището с ул. "Велико Търново" Василев започнал да завива наляво, не видял да има приближаващи се моторни превозни средства и продължил. В този момент мотоциклетът на Халил се блъснал в колата. Секунди преди сблъсъка Халил видял автомобила и пробвал да спре, но не успял, защото скоростта му била висока. Василев се опитал да помогне да пострадалия, но било късно.

"В разрез с православието ходихме в джамия и на 52-ия ден направихме нещо като помен за загиналия. От 13 юли живеем в безсъние и мъка. Бих бил по-щастлив да съм на негово място", каза още бившият военен пред съда. Сред причините за условното осъждане е и досието му на шофьор, защото има книжка от 1975 г. и почти никакви нарушения. 

Близките на загиналия са обжалвали присъдата и предстои насрочването на делото в Апелативния съд в Пловдив. 

Бившият военен Васил Василев призна изцяло вината си за тежкия пътен инцидент.

