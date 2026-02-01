Рая Назарян се поклони пред паметта на жертвите на комунистическия режим

Датата 1 февруари оставя своя трагичен отпечатък в българската история. На този ден противоконституционният „Народен съд" издава, а още същата нощ са изпълнени с особена жестокост смъртни присъди на редица български държавници, политици и висши военни. Това пише в страницата си във Фейсбук председателят на Народното събрание Рая Назарян, която в навечерието на Деня на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим запали свещ и се поклони пред паметта на жертвите.

1 февруари остава в нашата история като престъпление срещу идеала за свобода, престъпление срещу човешкото право на защита и като пример за акт, основан на политическа безочливост и саморазправа с всеки неудобен опонент, пише още Рая Назарян. „С отбелязването на тази черна дата ние сме по-категорични от всякога, че това никога повече не трябва да се повтори. Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет. Длъжни сме да предаваме обективно фактите от историята на следващите поколения, да освободим нашето общество от тежестта на останките, които прославят комунизма и никога да не допускаме такава саморазправа, жестокост и беззаконие към който и да било политически опонент", посочва председателят на Народното събрание.

„Разчитам, че всички демократично мислещи хора, независимо от партията си днес, ще се обединим, за да гарантираме справедливост и достойна памет за жертвите на комунистическата диктатура", заявява още Рая Назарян. И подчертава, че политиката не трябва да разделя хората, а да ги обединява, опонентите трябва да се уважават, а не да се преследват и най-важното - политиката е за хората, а не срещу тях.