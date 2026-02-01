Цветлин Йовчев: Не ме търсят за служебен министър

Големият грях на политиците е, че рушат доверието в избирателната система, оттам - фундамента на демокрацията. Включително със сегашните промени в Изборния кодекс, предупреждава той

Всички обществени поръчки - през изкуствен интелект като мярка срещу корупция, предлага бившият вътрешен министър

Далеч съм от политиката вече, не бих приел покана за МВР, а вероятно защото винаги съм го декларират, не ме и търсят за служебен министър. Това обяви Цветлин Йовчев в интервю за Би Ти Ви в неделя сутринта.

Преекспонира се ролята на МВР в организацията на изборите, други институции имат не по-малко задачи в това - ЦИК, секционните комисии, Министерство на електронното управление за сертифициране на машините, "Информационно управление" за видеонаблюдението и после въвеждане на данните, заяви още бившият вътрешен министър. МВР не може да влезе в СИК и да присъства на процеса, напомни той на въпрос няма ли как да се предотвратят например манипулациите при броенето на бюлетините.

Може обаче да се намеси при търговията с вот, макар тя да е като търговията с наркотици - винаги ще го има, каза Йовчев.

Знаят се тези критични точки, където се извършват най-много такива неща. Могат тези хора да бъдат поставени под наблюдение преди изборите, да се профилактират, това ще ограничи силно купуването на гласове, макар 100% да не може да се справи който и да е министър. Доказването на такова престъпление в съда обаче е доста сложен процес, напомни Йовчев. Обикновено, ако се осъдени, е глоба или условна присъда. При всички случаи работата трябва да почне още в кампанията, не в изборния ден, настоя той.

Основният грях на политиците в последните години е, че ако хората нямат вяра в изборите, в това как участват в демократичното управление на държавата, то рушат фундамента, върху който и те самите сядат.

Руши се фундаментът на демокрацията, ако рушим нашето доверие в изборите, предупреди Цветлин Йовчев от тв ефира.

Трябва да започнем от Изборния кодекс - да е такъв, приет от всички политически сили и те да са убедени, че създава равни условия за участие в изборите. Като пример за ограничения и нарушение на демокрацията даде току що приетото решение на първо четене до 20 да са секциите навън. Целта не оправдава средствата - чрез политически средства да си постигат резултата, посъветва той партиите. Ако не го разберат, че така газим морала и демокрацията...

Начинът, по който беше създадена антикорупционната комисия, също бе конюнктурно решение. После и при функционирането й явно имаше редица намерения за ползването й като бухалка, коментира още Йовчев. Опозицията, която я критикува точно за това, обаче също искаше да я ползва - помните, че имаше "дай да увеличим правомощията, за да я оглави Бойко Рашков". Борбата с корупцията не става така, става първо с превенция - да няма възможност да се случва, и чрез спиране на паричните потоци.

Сега става каша с разхвърлянето на отговорностите на КПК след закриването й, смята експертът. Трябва специализиран орган, който има подходящи инструменти за проследяване на паричните потоци. Закритата комисия нямаше такива инструменти, вместо това й се даде да следи и подслушва. И големият критерий е как едни управляващи се отнасят първо към корупцията в собствените си редици.

Освен това да, тази по високите етажи е важна, но има и ежедневната корупция на ниско ниво, която души хората всеки ден, смята Цветлин Йовчев. И която зависи от това съответната администрация да се справи сама с това нещо. Всичко тръгва отгоре обаче в крайна сметка, ако няма политическа нагласа, няма да стане, още по-малко с хиперправомощия на една комисия.

Защо например не вървим към това обществените поръчки да минават през изкуствен интелект? Единна информационна система с изкуствен интелект, предложи бившият министър на вътрешните работи.