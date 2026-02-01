Посланичката на Украйна: Тръмп прави всичко възможно 4-годишната война да приключи

Наскоро бях в Украйна, всичко се е променило. Само мечтата за мир остава, тя е тежка, изстрадана. Промениха се децата, няма го безгрижният им смях. По-бързо от таблицата за умножение трябва да научат различните звуци на ракетите.

Това каза Н. Пр. Олеся Илашчук, посланик на Украйна в България в предаването "Събуди се" по Нова тв.

"Пазя споменът за мирна Украйна, каквато беше преди. Грижливо съхранявам всичко и от тези 4 години война. В нея загубих свои близки, роднини, деца на мои приятели. Хора, с които някога сме мечтали, радвали сме се. Говорили сме си какви смешни старци ще бъдем", сподели тя през сълзи.

"Райони в цяла Украйна останаха без вода и отопление. Истинска катастрофа е за възрастните и трудноподвижните. С падането на температурите жилищата стават негодни за обитаване. Канализацията също не работи, хората не могат да обгрижат най-елементарните си санитарни нужди. Няма как да повикаш и лекар", разказа още посланикът на Украйна.

"Няколко милиона в момента са без ток и вода. Президентът Володимир Зеленски потвърди, че е имало преговори за прекратяване на атаките през тази много студена седмица. Войната обаче трябва да бъде прекратена. Това са над 1400 дни война, по-дълго продължава от тази между СССР и Третия райх. Устойчиви сме и продължаваме да се борим", заяви Илашчук.

"Доналд Тръмп остава в преговорния процес, това е много важно и има някакъв напредък. Заради териториите и въоръжаването Зеленски готов да се срещне с Владимир Путин заради това. Той би направил всичко, за да спре войната. Вярваме, че Тръмп прави всичко възможно войната да приключи", категорична бе посланичката.

"Много сме благодарни на европейските партньори, тяхната помощ е жизнено важна. Надяваме се тази година да започнем да говорим за цялостно присъединяване към ЕС. България последователно подкрепя Украйна, позицията е последователна в това, че Русия е агресорът. Двете ни държави имат много общо. Но е нужна още подкрепа", каза още тя.

"Всеки лидер и политик има право на собствена позиция, но за държавната политика важни са гражданите", коментира тя президентът (2017-2026 г.) Румен Радев, който заяви в първото си интервю пред БНТ, че "според международното право Крим е на Украйна, но реалността показва, че е на Русия".

Войната може да приключи още сега, ако Путин изтегли войските си и реши, че спира, вярва посланик Илашчук.