Вигенин: БСП има нужда от радикална промяна на върха, Зафиров да се оттегли достойно

Евродепутатът подкрепя за председател лидера на младежката организация Габриел Вълков

Има нужда от радикална промяна на върха. Аз няма да бъда кандидат за това. Дадохме положителна оценка на представителите ни в изпълнителната власт, няма как да дадем висока оценка на самото правителство заради начина, по който си отиде - с протести.

Това каза евродепутатът от БСП Кристиан Вигенин в предаването "Събуди се" по Нова тв.

Да се концентрираме върху това, което предстои, за да бъде разпозната БСП като единствената лява и полезна партия, да ни припознаят хората и да привлечем нови избиратели, са целите, които според него партията трябва да постигне.

"На Националния съвет приехме предизборната си платформа, важно е кой представлява партията. Новата ситуация изисква нов лидер и значително променена посока. За да зададем полезността на БСП, трябва нов лидер", категоричен бе Вигенин.

"Трябва да отдадем дължимото на младежите на партията. Те предложиха смела декларация, заявиха се и лидерът им Габриел Вълков каза, че е готов да поеме тази отговорност. За мен той е най-подходящият кандидат- има и организационен, и политически опит. Ако по-опитните застанем зад него, ще се оправим", каза още той.

"Атанас Зафиров все още има шанс да се оттегли достойно, 2 пъти НС на партията бламира искането му за отлагане на конгреса. Не виждам как ще продължи да работи с този съвет. Да поеме отговорност е естествената следваща стъпка", заяви евродепутатът на левицата.

Според него БСП не успяла да се наложи като пълноценен член в управлението. Трябва да се търсят нови партньори, защото една лява партия "не може да е част от статуквото".

"Допълнителен аргумент да подкрепя Вълков, е че каза "Никога повече с ГЕРБ и ДПС". Който и да бъде избран, ако не подкрепим твърдо този човек, няма да се справим. Всеки от нас трябва да направи всичко по силите си. Опитът ни от последните години е безценен", каза още Вигенин.

"Очаквахме Румен Радев на терена. С него имаме немалко съвпадения във вътрешната политика, заплаха е за нас, но може би в бъдещ парламент, можем да търсим сътрудничество с неговите хора. Може заедно да успеем да направим това, което не можахме сами. Този проект, който се очертава няма да е ляв, а ние трябва да убедим хората, че ние сме лявата алтернатива", коментира той в ефира на Нова тв.

"Много е рано да говорим за кандидата за президент. Илияна Йотова трябва първо да влезе убедително в ролята на президент, първите й стъпки са обнадеждаващи и я поздравявам. Ако тя е кандидат, партията би я подкрепила, но не мога да кажа под каква форма. Тя трябва да запази независимия образ и да изгради визията какво е една жена да бъде президент", каза още евродепутатът.