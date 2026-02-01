ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Големи мощни кораби са на път към Иран

Иво Христов: Не знам да има утвърдено име на формацията на Радев

Иво Христов Кадър: БНТ

"Опонентите побързаха да подлеят вода и да регистрират името "Нашата България", но това не е името. Не знам за момента да има утвърдено име", това каза бившият началник на кабинета на президента Румен Радев (2017 - 2026 г.) Иво Христов в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. 

"Чест прави на президента, че не очертава червени линии с оглед на закрепостяване на избирателите. Очертаването на червени линии е чисто спекулативно и след предсрочните парламентарни избори партиите винаги ги прекрачват. Румен Радев не очерта байпас на червените линии", каза още той. 

Според него отдясно и от страните на ПП-ДБ се води двойна кампания - "инфлуенсърите " им да задавят зрителите с ирония или безпомощен хумор, а същевременно упражняват натиск, внушавайки, че са неизбежният коалиционен партньор на президента.

Христов призова първо да се видят какви ще бъдат резултатите след предсрочните избори и тогава да се чертаят коалиции. 

По думите му трети ден враговете на президента го бият по казаното в интервюто си в Панорама по БНТ, което означава, че е уцелил в десетката.

"Президентът взриви координатната система на българската политическа класа, която разчиташе на прости дели, с които да си парцелира електоралния терен и да закрепости избирателите си", коментира Иво Христов.

Бившият началник на кабинета на Радев смята, че той е показал как разсъждава панорамно. 

Иво Христов Кадър: БНТ

