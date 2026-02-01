40 пожара у нас за последните 24 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 40 пожара са ликвидирани в страната през изминалото денонощие, съобщава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН).

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 31 януари звената за ПБЗН са реагирали на 65 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които два - в жилищни сгради, един в спомагателна постройка, четири в транспортни средства, един в съоръжение на открито и четири други пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 28 пожара, извършени са 19 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания през денонощието са шест.

При пожарите няма загинали и пострадали.