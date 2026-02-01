ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Големи мощни кораби са на път към Иран

Пловдивчанка, хваната с бисквити с марихуана за над €10 000, договори присъда

Никола Михайлов

Бисквити. Снимката е илюстративна. Снимка: Pixabay

Получи 11 месеца условно

Споразумение с прокуратурата сключи жена, хваната с 652,43 грама бисквити с марихуана в Пловдив. На 13 януари тя е била арестувана, а стойността на бисквитите е 10 007,46 евро. Освен тях, служителите на реда открили у нея марихуана за 171,29 евро. 

След като прекарала един ден зад решетките, жената била освободена под гаранция в размер на 511,29 евро. 16 дни по-късно се изправила пред Районния съд, признала вина и договорила 11 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. Трябва да плати и 281,21 евро разноски по делото.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

