Пловдивчанка, хваната с бисквити с марихуана за над €10 000, договори присъда

Получи 11 месеца условно

Споразумение с прокуратурата сключи жена, хваната с 652,43 грама бисквити с марихуана в Пловдив. На 13 януари тя е била арестувана, а стойността на бисквитите е 10 007,46 евро. Освен тях, служителите на реда открили у нея марихуана за 171,29 евро.

След като прекарала един ден зад решетките, жената била освободена под гаранция в размер на 511,29 евро. 16 дни по-късно се изправила пред Районния съд, признала вина и договорила 11 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. Трябва да плати и 281,21 евро разноски по делото.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.