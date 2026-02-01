Паднала скала затруднява придвижването в Кресненското дефиле

Движението по път I-1 Симитли – Кресна в района на Малкия тунел в Кресненското дефиле се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса на пътното платно, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от „Пътна полиция".

По път III-106 Кресна – Кулата – Мелник при км 11+700 движението също се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на скална маса на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с временна организация и пътни знаци. Шофьорите следва да се движат със съобразена скорост и повишено внимание съгласно създадената организация за движение.