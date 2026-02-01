Вили Лилков: В София има над 1 млн. автомобила, физически няма къде да ги разположим

"25% от българите живеят в София. В столицата има над 1 млн. автомобила, физически няма къде да ги разположим. Затова е необходимо да се въведе определен ред и да накара хората да се качат на обществените превозни средства", това каза проф. Вили Лилков в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Той поясни, че общината се е ангажирала да не пипа цените на билетите за градския транспорт в следващите две години.

"2 евро за зона в момента имат по-добра покупателна способност, отколкото имаха 2 лева преди години", каза той.

По думите му трябва да се въведе ред с паркирането. Той обаче не се ангажира със срокове кога ще се случи това.