ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Големи мощни кораби са на път към Иран

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22202088 www.24chasa.bg

Вили Лилков: В София има над 1 млн. автомобила, физически няма къде да ги разположим

2336
Вили Лилков Кадър: БНТ

"25% от българите живеят в София. В столицата има над 1 млн. автомобила, физически няма къде да ги разположим. Затова е необходимо да се въведе определен ред и да накара хората да се качат на обществените превозни средства", това каза проф. Вили Лилков в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. 

Той поясни, че общината се е ангажирала да не пипа цените на билетите за градския транспорт в следващите две години. 

"2 евро за зона в момента имат по-добра покупателна способност, отколкото имаха 2 лева преди години", каза той. 

По думите му трябва да се въведе ред с паркирането. Той обаче не се ангажира със срокове кога ще се случи това. 

Вили Лилков Кадър: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)