Пътищата в Монтанско се почистват и са проходими

В област Монтана от нощта вали сняг, пътищата се почистват и опесъчават и са проходими при зимни условия, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление в Монтана.

Към момента температурите в региона са от минус два до нула градуса, снежната покривка е до пет сантиметра. На терен работят 23 машини и 9 товарача. В пътното управление често постъпват сигнали за заледени участъци по шосета, които се намират на усойни места и по склонове на планини и към тях веднага се изпращат екипи. Използват се значителни количества пясък, сол, луга и други материали за топене на снега. Заради стичащата се вода, която замръзва по пътното платно на някои места се налага опесъчаване през половин-един час и това се прави, уточни дежурният.

В прохода Петрохан в Стара планина, през който преминава най-късият път от София към областите Монтана и Видин, вали мокър сняг. Пътят е почистен, опесъчен и проходим. Няма закъсали автомобили, но шофьорите трябва да карат внимателно и със скорост, подходяща за зимните условия.

По данни на електроразпределителното дружество, което осигурява електрозахранването в областта, към момента няма селища без ток.