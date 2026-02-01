Президентът Йотова пристигна в село Делчево за Трифон Зарезан

Президентът Илияна Йотова пристигна на традиционния празник на виното в село Делчево. Тя бе посрещната от кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов. Празникът се организира за 21-ва поредна година и е посветен на Трифон Зарезан.

В събота бе конкурсът за най-добър винопроизводител и производител на ракия. 110 проби от над 40 производители от България и Гърция бяпа предоставени за участие в конкурса, а най-добрите от тях в отделните категории бяха наградени.

Днес се извърва традиционното зарязване на лозята в местността „Баира".След това на площада в селото ще започне музикалната програма с участието на атрактивните „Бабугери" от село Мосомище, самодейци от селата Мосомище, Брезница и Борово, както фолклорен състав от село Ксиропотамос, република Гърция.