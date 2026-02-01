Альоша и централата на БСП залети с червена боя в деня на жертвите на комунизма

Централата на БСП в Пловдив на улица "Кръстю Пастухов" и барелефът на Димитър Благоев са осъмнали залети в червена боя. Това съобщи в социалните мрежи социалистката Десислава Йорданова. Това се случва в деня, на който се почитат жертвите на комунистическия режим.

"Според умно красивите явно това е голямо геройство - никой никога не ви е спирал да си чествате днешния ден. Само не разбирам кое точно от това, което сте сътворили отново през нощта, ви прави много големи мъже и демократи? Заличавайки историята, без значение одобрявате ли дадената част от нея, води само до повтаряне на грешките", пише тя. С червена боя е бил изцапан и паметникът на Альоша.

Това не е първото подобно посегателство върху сградата на социалистите. На 9 септември барелефът отново беше омазан. Тогава някой разби и паметната плоча на Лиляна Димитрова в Пловдив.