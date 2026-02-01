Йотова започва консултации с партиите във вторник, после назначава служебен премиер

Президентът Илияна Йотова започва консултации с парламентарно представените партии във вторник.

"Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани. Назначаването на служебен министър-председател ще стане след като проведа консултации с парламентарно представените партии. Разговорите ще започнат във вторник", каза Йотова пред журналисти в гоцеделчевското село Делчево.

Тя допълни, че служебният премиер и правителството ще имат помощта на президентската институция, но отговорността не е нейна.

"Това не е моят избор, защото промените в Конституцията за правомощията на президента бяха направени от Народното събрание", допълни президентът.

По повод интервюто на Румен Радев в "Панорама" на БНТ Йотова каза, че той е дал много точна диагноза и анализ на проблемите и ясна заявка, че няма да се ограничава само до съвети към партиите, а вече е част от възможността за решаване на проблемите. При разговорите с петимата, приели да станат служебен премиер, тя ги е питала как смятат да преодолеят всички проблеми, за да не се стига пак до касирани избори, да се върне доверието на хората в изборите, да отидат спокойно да гласуват и да знаят, че гласът им ще бъде отчетен правилно. Говорила е с десетимата можещи да заемат поста на служебен премиер и за въвеждането на еврото. Смята, че много важни постове в състава на служебното правителство ще бъдат тези на вътрешния министър заради провеждането на вота и на финансовия министър, защото „държавата ни е финансово дестабилизирана".

"Предстоят много важни решения, свързани с по-нататъшното въвеждане на еврото. Това, че от днес ще работим само в евро не означава, че сме си свършили работата. Говорихме и за това как ще се преодолее ценовият шок, защото рефлектира директно върху българските граждани. Говорихме за външна политика - каква трябва да бъде позицията на България оттук нататък. Предстоят много важни решения в международен план. Говорихме и как да има една по-добра координация между институциите", допълни още тя.

По повод промените в Изборния кодекс Илияна Йотова още не се ангажира дали ще наложи вето. "Нека да видим първо какво ще остане в Изборния кодекс. Струва ми се, че след протестите, ако всички казват, че правилно са разбрали гласа на хората, трябва да направят така текстовете, че максимално да гарантират честния изборен процес. Не мога да кажа предварително. Не виждам защо отсега трябва да се правят текстове, които няма да са работещи или залагат мини. Всички ще ходят на избори, всички ще имат отговорността към своите избиратели и трябва да се съобразяват", каза още Йотова.

Президентът е гост на празника за лозята и виното, който се провежда традиционно в селото за 21-ви път.