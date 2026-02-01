И България замесена в досиетата "Епстийн"

Българска следа се появи в новите документи, публикувани от министерството на правосъдието на САЩ относно педофила Джефри Епстийн.

В няколко имейли, разменени между Епстийн и приближения му Даниел Сиад, се споменава България, София, "принцесата" и среща с "държавни служители".

През 2010 г. Сиад пише на Епстийн:

Здравей, Джефри. Тъкмо се върнах от София, България, прекарах си чудесно. Свързах се с агенция, която иска да работи с мен и ще ги представлявам в Европа. Сделката е добра, ето агенцията, кажи ми какво мислиш. Ще видим с Жан Люк кои иска да изпрати в Ню Йорк. Всъщност всички мечтаят да дойдат в Щатите. Поздрави, Даниел.

Отново през 2010 г. в кореспонденция между Епстийн и жена на име Ирина страната ни се споменава пак:

Здравей, Джефри. Как си? Как е пътуването ти? Искам да ти кажа, че работя по някои нови кандидати, това е само един от тях, все още нямам снимки на останалите. Утре отивам до Сан Диего и Лос Анджелис до неделя. Ще се видя с брат ми и с един човек, който приятелката ми с модната агенция познава. Говорих с Алена вчера, тя е разбрала, че трябва да отиде в България по разменна програма от университета до 11 ноември.

През 2011 г. Сиад споменава на Епстийн за доктор от България, а по-късно Джефри го пита за името му.

Въпросният Сиад се появява в София през 2012 г., откъдето пише на Епстийн. Темата на имейла е озаглавена "Здравей от София, България". В него Сиад пише, че е "тук с принцесата", която го е поканила да се срещне с държавни служители (government officials e словосъчетанието в мейла и означава точно държавни служители, интересно е, че Bird.bg са превели това като "правителствени официални лица"). В мейла си Сиад пише, че все още не се е обадил на Луиза, но ще го направи.

Даниел Амар Сиад се представя като бивш моден фотограф, мениджър на телевизионен канал за мода, базиран в Русия, и финансов съветник, пише Bird.bg.

Жан-Люк Брюнел е починал през 2022 г. в затвора. Той е бил обект на разследване във Франция заради сводничество във връзка с аферата "Епстийн". Именно Брюнел посочва Сиад като сводник на Епстийн и предоставя на разследващите неговите контакти.