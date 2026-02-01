Снегорините в Пловдив на линия, тръгват първо по големите булеварди

Има достатъчно количество смеси против заледяване

Екипите на предприятието „Чистота" са в пълна готовност да започнат незабавни действия по почистване и обработка на пътната мрежа и пешеходните зони на територията на Пловдив при влошаване на метеорологичната обстановка, съобщават от общината. Заради прогнозите за понижение на температурите и възможни снеговалежи са предприети всички необходими превантивни мерки за осигуряване на нормалното функциониране на градската инфраструктура. Осигурени са необходимите количества противообледенителни смеси, в готовност е и специализираната снегопочистваща техника.

„Чистота" разполага с достатъчно количество сол и калциев дихлорид, както и със снегорини, разпръсквачи на сол, комбинирани машини и челни товарачи. Изготвен е график за дежурства, като е осигурена възможност за бързо мобилизиране на екипите и техниката при заледяване и натрупване на снежна покривка.

Екипите на „Градини и паркове" също са в готовност да се включат в почистването и обезопасяването на пешеходните пространства – автобусни спирки, подлези, паркове, тротоари и междублокови пространства, както и да реагират при сигнали за паднали или опасно надвиснали клони и дървета.

С приоритет при започване на дейностите ще бъдат третирани основните пътни артерии, маршрутите на масовия градски транспорт, районите около детски и учебни заведения, здравни и социални институции, както и ключови обществени пространства.

Община Пловдив, която е в режим на зимно дежурство, следи непрекъснато метеорологичната обстановка и при необходимост действията по снегопочистване и обработка на пътната мрежа, ще се извършват денонощно.

Гражданите могат да подават сигнали при възникване на проблеми на телефон 032/656 785.