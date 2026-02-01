Почина магистратът от Апелативния съд в Пловдив Васил Гатов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Беше компетентен и справедлив, с изключително чувство за хумор

Известният пловдивски съдия Васил Гатов е загубил битката с коварно заболяване, с което се бореше, съобщиха с тъга негови колеги. Той дълги години правораздаваше в Апелативния съд и се ползваше с репутацията на компетентен и справедлив съдия, който не допускаше излишно забавяне на делата.

Имаше изключително чувство за хумор. Преди време на заседание по мярка за неотклонение известният адвокат Хари Харалампиев дълго говори защо клиентът му не трябва да е в ареста, а после се обърна към Васил Гатов с думите: "Имам чувството, че пледирах напразно!" "Хвала на вашата интуиция, адвокат Харалампиев", отвърна с типичното си чувство и на уважение, и на хумор съдията.

Той беше и заклет фен на "Ботев" - Пловдив.

Поклон пред паметта му!