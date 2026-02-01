НАП и КЗП атакуваха автомивка до Пловдив - обявила цени в лева, а таксувала в евро

Машините за стотинки приемат само български монети

Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите извършват съвместна проверка на автомивка на самообслужване до околовръстното шосе на Пловдив. Причината е сигнал на гражданин, който съобщил, че е платил с карта 4 евро за услуга, обявена на стойност 4 лева. Пристигайки на място, служителите откриха и друга нередност - машините за стотинки приемат български, но не и монети на европейската валута.

"За прекомерно повишаване на глобите са от 5000 до 100 000 лева за първо нарушение. За неправилно обозначаване на цената пък до 7000", съобщи председателят на КЗП Александър Колячев. Той обясни, че след проверката ще се изискат обяснения от фирмата и чак тогава ще се мисли дали да бъдат наложени наказания. По думите му има много сигнали от граждани и затова започва тематична проверка на всякакви вендинг автомати - автомивки, машини за кафе и детски атракциони.

"Ще бъдат проверявани дали са настроени за работа с евромонети и дали са повишили цените си в близките месеци. За всяко едно отклоняване от закона за въвеждане на еврото ще бъде изискана обосновка от дружествата", каза Колячев. Той посочи още, че преходът към единната европейска валута минава плавно, без много сериозни нарушения. "Отчитаме изключително голяма активност на потребителите. При 5-7% от проверките има нарушения", заяви председателят на КЗП.