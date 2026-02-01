Снегът в Пловдив се усили, засега е мокър и не натрупва (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сняг на парцали се сипе в Пловдив и областта в първия ден на Малък Сечко. Засега е мокър и не натрупва. Пътищата в града са на асфалт.

Валежът започна сутринта, първоначално дъжд със сняг. До обед обаче го обърна. Температурите все още са положителни и капчуците капят. Постепенно снежинките се усилиха и станаха по–едри, придружени със северозападен вятър, който създава усещане за студ.

Прогнозите на синоптиците се потвърдиха за снеговалеж. Утре се очакват отрицателни температури, тъй като вечерта се очаква да стегне.

Синоптиците препоръчват, ако може, да се избягват пътувания. В Родопите проходите са затворени за автомобили, а шофьори предупреждават да се ползват вериги.