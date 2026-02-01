ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джип се вряза в заведение в пловдивския район "Тра...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22203223 www.24chasa.bg

Снегът в Пловдив се усили, засега е мокър и не натрупва (Видео)

24 часа Пловдив онлайн

876
Засега снегът е мокър и не натрупва в Пловдив.

Сняг на парцали се сипе в Пловдив и областта в първия ден на Малък Сечко. Засега е мокър и не натрупва. Пътищата в града са на асфалт. 

Валежът започна сутринта, първоначално дъжд със сняг. До обед обаче го обърна. Температурите все още са положителни и капчуците капят. Постепенно снежинките се усилиха и станаха по–едри, придружени със северозападен вятър, който създава усещане за студ.

Прогнозите на синоптиците се потвърдиха за снеговалеж. Утре се очакват отрицателни температури, тъй като вечерта се очаква да стегне.

Синоптиците препоръчват, ако може, да се избягват пътувания. В Родопите проходите са затворени за автомобили, а шофьори предупреждават да се ползват вериги.

Засега снегът е мокър и не натрупва в Пловдив.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)