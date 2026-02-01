Политици, общественици и граждани почетоха в София паметта на жертвите на комунистическия режим

Политици, общественици и граждани почетоха паметта на жертвите на комунистическия режим пред Мемориала на жертвите на комунистическия режим, разположен до православния храм-параклис „На всички български мъченици" в близост до Националния дворец на културата в столицата.

Заупокойна молитва за жертвите на комунизма бе отслужена днес в присъствието на областния управител на София град - Стефан Арсов, народни представители от различни политически групи, сред които Елисавета Белобрадова, Александър Симидчиев, Ивайло Мирчев („Продължаваме Промяната-Демократична България"), Йорданка Фандъкова, Даниела Райчева, Румен Христов, Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС), Станислав Анастасов, Искра Михайлова, Исмаил Осман („ДПС- Ново начало"); общински съветници, сред които Грети Стефанова, Бойко Димитров, Марта Георгиева („Продължаваме Промяната-Демократична България"), Иван Сотиров („Синя София").

Епископ Борис Михаил обяви пред хората, събрали се да почетат паметта на жертвите, началото на инициатива на Църквата за събиране на средства за закупуване на църковни камбани, „които да могат да събират хората в радостни и в скърби". На това място, където ежегодно идват хора, които почитат паметта на тези свети мъченици, би било много добре църквата да има своя глас, защото гласът на църквата са църковните камбани.