Джип се вряза в заведение в пловдивския район "Тракия" (Снимки)

При инцидента леко е пострадала жена

Джип се вряза в заведение в пловдивския район "Тракия" малко преди 12 ч. днес. Натам веднага са насочени екипи на полицията и медици. От Спешна помощ съобщиха за "24 часа", че при инцидента е пострадала жена. Била е прегледана на място, но нараняванията ѝ не били тежки и не се е наложило да бъде хоспитализирана.

Водачът на автомобила, на 64 години, е изпробван за алкохол, резултатът е отрицателен. Предстои да бъде тестван и за употреба на наркотични вещества. В обясненията си мъжът посочил, че загубил контрол. Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват. Местопроизшествието е запазено от служители на Пето РУ.