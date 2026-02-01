ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

290 снегорина обработват републиканските пътища

Джип се вряза в заведение в пловдивския район "Тракия" (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

Колата е спряла чак вътре в ресторанта. Снимка: Никола Михайлов

При инцидента леко е пострадала жена

Джип се вряза в заведение в пловдивския район "Тракия" малко преди 12 ч. днес. Натам веднага са насочени екипи на полицията и медици. От Спешна помощ съобщиха за "24 часа", че при инцидента е пострадала жена. Била е прегледана на място, но нараняванията ѝ не били тежки и не се е наложило да бъде хоспитализирана.

Водачът на автомобила, на 64 години, е изпробван за алкохол, резултатът е отрицателен. Предстои да бъде тестван и за употреба на наркотични вещества. В обясненията си мъжът посочил, че загубил контрол. Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват. Местопроизшествието е запазено от служители на Пето РУ.

Автомобилът още е в заведението.
Автомобилът още е в заведението. Снимка: Никола Михайлов
Снимка: Никола Михайлов
Тепърва ще се установяват щетите.
Тепърва ще се установяват щетите. Снимка: Никола Михайлов
Полицията изяснява как се е стигнало до инцидента.
Полицията изяснява как се е стигнало до инцидента. Снимка: Никола Михайлов

