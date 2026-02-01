България съдействa за връщането на дете от Норвегия при майка му след 7 години раздяла

България успешно съдейства за връщане при майката на изведено от родителска грижа българско дете в Кралство Норвегия, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Това се случва седем години след принудителната раздяла между майка и нейната вече 13- годишна дъщеря с активното съдействие на българската държава, лично на министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев и на Посолството на Република България в Кралство Норвегия.

Норвежките служби за закрила на детето извеждат момичето от родителска грижа от бащата – норвежки гражданин, през 2019 г. Оттогава досега детето е местено шест пъти. Извеждането става без знанието на майката, като по това време родителите са разведени, допълниха от МВнР.

Заедно и поотделно родителите безуспешно водят през годините съдебни и извънсъдебни битки, за да си върнат детето. Откакто майката се обръща за съдействие към Посолството на Република България в Осло през март 2025 г., са предприети целенасочени, комплексни действия, възможни в дипломатическата и консулска практика, за постигането на положително разрешение за защита на интересите и благосъстоянието на детето.

Българската страна приема като успех на справедливостта окончателното връщане на детето при майка му и като израз на привързаността на норвежката страна към универсалните принципи на върховенството на правото и хуманизма, на зачитането на правата на човека и стремеж за осигуряване на благоденствието на всяко дете, посочиха от МВнР.

През ноември миналата година външният министър Георг Георгиев прие извънредния и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в България Хилде Лунде.