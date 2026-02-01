Ивайло Мирчев: Андрей Гюров е логичният избор за служебен премиер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кой трябва да бъде служебен премиер ще реши президентът, но логичният избор от гледна точка на това да има честни избори най-вероятно е Андрей Гюров. Това заяви народният представител от "Продължаваме промяната-Демократична България" и съпредседател на „Да, България" Ивайло Мирчев пред журналисти, в отговор на въпрос за предстоящия избор на президента Илияна Йотова на служебен премиер.

Според Мирчев подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, е единственият човек, който няма никакви зависимости.

Той заяви, че задачата на ПП-ДБ е да обединят хората от протеста и те да ги подкрепят. Ние имаме много ясна програма, която не се е променяла през последните осем години, каза още Ивайло Мирчев.

Президентът Илияна Йотова днес каза, че ще обяви назначаването на служебен министър-председател, след като проведе консултации с парламентарно представените партии, които ще започне във вторник идната седмица.

Ивайло Мирчев бе сред политиците, които днес почетоха паметта на жертвите на комунистическия режим в столицата.