Ивайло Мирчев: Андрей Гюров е логичният избор за служебен премиер

Кой трябва да бъде служебен премиер ще реши президентът, но логичният избор от гледна точка на това да има честни избори най-вероятно е Андрей Гюров. Това заяви народният представител от "Продължаваме промяната-Демократична България" и съпредседател на „Да, България" Ивайло Мирчев пред журналисти, в отговор на въпрос за предстоящия избор на президента Илияна Йотова на служебен премиер.
Според Мирчев подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, е единственият човек, който няма никакви зависимости.
Той заяви, че задачата на ПП-ДБ е да обединят хората от протеста и те да ги подкрепят. Ние имаме много ясна програма, която не се е променяла през последните осем години, каза още Ивайло Мирчев.
Президентът Илияна Йотова днес каза, че ще обяви назначаването на служебен министър-председател, след като проведе консултации с парламентарно представените партии, които ще започне във вторник идната седмица.
Ивайло Мирчев бе сред политиците, които днес почетоха паметта на жертвите на комунистическия режим в столицата.