Откриват паметна плоча в УНСС

На тържествена церемония по повод 105 години от създаването на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) ще бъде открита паметна плоча, съобщиха от университета.

Събитието ще се проведе на 2 февруари от 11:00 часа на ул. „Славянска" 6 в София. Паметната плоча ще бъде открита пред сградата, в която на 21 май 1920 г. е учреден Свободният университет за политически и стопански науки – правоприемник на днешния УНСС.

На 2 февруари 1853 г. е роден професор Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Свободния университет за политически и стопански науки. Той оставя трайна следа в българския политически, обществен и академичен живот.

Историята на УНСС започва на 21 май 1920 г., когато в сградата на Славянското дружество се провежда първото заседание на инициативната комисия за създаване на ново специализирано висше училище в България, припомниха от университета.