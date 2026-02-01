Маскирани обраха с пистолет магазин в Пловдив, издирват ги

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Успели да задигнат 1100 евро от оборота и избягали

Маскирани мъже са обрали денонощен супермаркет в Пловдив, научи "24 часа".

Грабежът станал тази сутрин около 4 ч. на бул. "Пещерско шосе". Двама мъже с маски влезли в търговския обект, извадили пистолет и успели да задигнат 1100 евро от оборота, след което избягали.

На място била извикана полиция. Служители на реда все още издирват извършителите. Ще бъдат прегледани охранителните камери в района.

От МВР потвърдиха, че е получен сигнал за грабеж тази сутрин. Тъй като тече разследване, полицията не дава повече информация.