За ден спипаха 30 пияни зад волана и 8 с положителни тестове за наркотици

14868 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 16332 водачи и пътници. Съставени са 4351 фиша и 415 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден с а установени общо 30 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 14 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 16 - с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 8, двама са отказалите тестване.