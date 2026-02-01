Продавачи от обрания с пистолет магазин в Пловдив: Колегите са в шок!

Служителите, които са на смяна в неделния следобед, се притесняват, че подобно нещо може да се случи и на тях

Колегите постепенно опитват да се съвземат след това, което са преживели тази сутрин при въоръжения обир.

Това разказаха магазинери от денонощния обект на бул. "Пещерско шосе", който минава за един от най-оборотните в Пловдив. Когато двамата маскирани и въоръжени нахлули, на смяна са били две момчета. Те насочили пистолет и претършували двете каси, отмъквайки оборота. По неофициални данни той бил на стойност 1100 евро.

"Действали са много дръзко и без да им мигне окото, че в магазина навсякъде има камери", казаха продавачите, които са на смяна в неделния следобед. Те не крият притесненията си, че подобно нещо може да се случи и на тях.

В търговския обект в момента всичко е нормално. Непрекъснато влизат клиенти, момчето и момичето на касата ги обслужват с усмивка.

От МВР потвърдиха за случая пред "24 часа". Разследването продължава, извършителите се издирват.