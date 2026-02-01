Модерни медицински амбулатории отварят в две села без лекар край Горна Оряховица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Своя амбулатория за извънболнична помощ и консултативно медико-социално звено ще имат селата Янтра и Писарево.

Одобрени са и двата проекта на Община Горна Оряховица за модернизация на амбулаторната помощ, с които кандидатства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Стойността на всеки проект е 80 300 лева (41 060,10 евро), съобщи във фейсбук кметът Николай Рашков.

За нуждите на амбулаториите ще се монтират специални медицински контейнери, отговарящи на конкретните изисквания по програмата. Ще бъде осигурена и медицинска апаратура и обзавеждане.

Начинанието е в услуга на хората в малките населени места, като едновременно подобрява привлекателността на здравните професии и насърчава по-балансираното разпределение на здравните специалисти.

Условието за кандидатстване по процедурата е в населеното място да няма лекарска практика и да е с население над 100 души, посочва кметът.